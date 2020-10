Rihanna entra nell'Olimpo di Forbes: è tra le donne più ricche d'America

Leggi anche>

Linea di lingerie innovativa - Durante la Fashion Week newyorkese Rihanna ha rubato la scena alla sfilata di angeli di Victoria’s Secret, sempre uno degli eventi più attesi dalla moda. Lo show della sua linea di lingerie Savage X Fenty (che vantava modelle del calibro di Lizzo, Big Sean, Cara Delevingne, Normani e Bella Hadid) è stata una vera boccata di aria fresca, grazie a nuova idea di femminilità inclusiva e innovativa, che celebra la femminilità di ogni taglia e colore.

Beauty e charity - A far lievitare i guadagni è stata però la linea cosmetica. Fenty Beauty, in partnership con Lvmh, è stata infatti un successo immediato. Forbes ha calcolato che le sue vendite nel 2019 siano state pari a 600 milioni di dollari, mentre la sua Clara Lionel Foundation (chiamata così in memoria dei nonni), ha raggiunto 22,5 milioni per la sua attività di assistenza contro il coronavirus.

