Rihanna dona 5 milioni di dollari per combattere il coronavirus

Ha pensato ai più fragili, ma anche ai medici e agli operatori sanitari che operano in prima linea. Rihanna, attraverso la sua fondazione no profit "Clara Lionel" che porta il nome della nonna scomparsa, ha donato 5 milioni di dollari per combattere l'emergenza coronavirus. "Non importa chi sei o da dove vieni, questa pandemia può colpire tutti. E per le persone più vulnerabili al mondo il peggio potrebbe ancora venire", scrive.