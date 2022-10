"Black Panther: Wakanda Forever", ecco il trailer ufficiale del nuovo film Marvel

T’Challa

Mentre è partito il conto alla rovescia del nuovo cinecomic, i Marvel Studios hanno condiviso il trailer ufficiale del sequel di "Black Panther" del 2018. Nelle immagini viene mostrato l’esordio di una nuova Pantera Nera, la cui identità non è ancora stata svelata: una figura femminile con un costume nuovo che per molti potrebbe celare Shuri (Letitia Wright). Infatti dopo la morte prematura e improvvisa di Chadwick Boseman nel 2020, i Marvel Studios hanno infatti deciso di non optare per un recasting per re, personaggio fondamentale del fittizio stato africano.