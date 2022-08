Dal sequel di "Avatar" ai nuovi cinecomic della Marvel, i prossimi film Disney in arrivo al cinema

3". La Disney ha annunciato le date di uscita dei film nelle sale italiane per l'ultima parte del 2022 e per la prima del prossimo anno. Si parte il 22 settembre con la riedizione di "Avatar" in attesa del sequel il film con il maggior incasso di tutti i tempi, "Avatar - La Via dell'Acqua" che approderà al cinema il 14 dicembre, diretto da James Cameron interpretato da Zoe Saldaña, Sam Worthington, Sigourney Weaver e Kate Winslet .

"Black Panther: Wakanda Forever"

"Ant-Man and The Wasp: Quantumania"

Tra le pellicole più attese dei prossimi mesi ci sono tre titoli attesissimo dei Marvel Studios. Il primo in arrivo il 9 novembre in Italia è, dretto da Ryan Coogler. Nel film la Regina Ramonda (Angela Bassett), Shuri (Letitia Wright), M’Baku (Winston Duke), Okoye (Danai Gurira) e le Dora Milaje (tra cui Florence Kasumba) lottano per proteggere la loro nazione dalle invadenti potenze mondiali dopo la morte di Re T’Challa. Mentre gli abitanti del Wakanda cercano di comprendere il prossimo capitolo della loro storia, gli eroi devono riunirsi con l’aiuto di War Dog Nakia (Lupita Nyong’o) e di Everett Ross (Martin Freeman) e forgiare un nuovo percorso per il regno del Wakanda. Poi toccherà ad, diretto da Peyton Reed e in uscita il 15 febbraio 2023. I Super Eroi Scott Lang (Paul Rudd) e Hope Van Dyne (Evangeline Lilly) tornano per continuare le loro avventure come Ant-Man e Wasp. Insieme, con i genitori di Hope, Hank Pym (Michael Douglas) e Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer), la famiglia si ritrova a esplorare il Regno Quantico, a interagire con nuove strane creature e a intraprendere un’avventura che li spingerà oltre i limiti di ciò che pensavano fosse possibile.

Restando sintonizzati sui Marvel Studios, il 3 maggio 2023 arriverà nelle sale italiane il film diretto da James Gunn,

"Guardiani della Galassia Vol. 3"

. Nella pellicola il gruppo di emarginati sembra po' diverso ultimamente. Peter Quill, ancora provato dalla perdita di Gamora, deve riunire intorno a sé la sua squadra per difendere l’universo, oltre a proteggere uno di loro. Una missione che, se non sarà portata a termine con successo, potrebbe determinare la fine dei Guardiani così come li conosciamo.

"Strange World - Un Mondo Misterioso"

"La Sirenetta"

"Titanic"

è il nuovo lungometraggio d’animazione Walt Disney Animation Studios, che arriverà il 23 novembre nelle sale italiane. L'originale film d’azione e avventura viaggia nel profondo di una terra inesplorata e pericolosa in cui creature fantastiche attendono i leggendari Clade, una famiglia di esploratori le cui differenze minacciano di far fallire la loro ultima e, di gran lunga, più importante missione. Dal 24 maggio 2023 ci aspetta invece la versione live-action del classico d'animazione, diretta da Rob Marshall. Nel ruolo della protagonista ci sarà la cantante e attrice Halle Bailey, affiancata da Awkwafina, Daveed Diggs, Jacob Tremblay, e con Javier Bardem e Melissa McCarthy. Intanto il 9 febbraio tornerà sugli schermi italiani, il grande successo del 1997 diretto da James Cameron e con protagonisti Leonardo di Caprio e Kate Winslet.

In arrivo anche un'interessante triade di film Disney per cinefili. A settembre si parte con

"Omicido nel West End"

"Amsterdam"

"Gli Spiriti dell’Isola"

, dove nella Londra degli anni Cinquanta l'ispettore Stoppard (Sam Rockwell) e la zelante recluta Constable Stalker (Saoirse Ronan) prendono in mano il caso di omicidio durante un'opera teatrale. Si prosegue con, l’ultimo lungometraggio del cinque volte nominato all'Oscar David O. Russel. In arrivo il 3 novembre nelle sale italiane il racconto affascinante e intricato che fonde brillantemente fatti storici e finzione per un'esperienza cinematografica attuale. Nel cast Christian Bale, Margot Robbie, John David Washington, Chris Rock, Taylor Swift, Zoe Saldaña, Rami Malek e Robert De Niro.di Martin McDonagh sarà presentato in anteprima a Venezia 79 il prossimo 5 settembre e arriverà nelle sale il 2 febbraio 2023. Ambientato su un'isola dell'Irlanda, segue due vecchi amici, Padraic (Colin Farrell) e Colm (Brendan Gleeson). I due attori si riuniscono a McDonagh dopo aver interpretato "In Bruges - La Coscienza dell’Assassino".