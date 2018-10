"Titanic" torna al cinema: 7 curiosità sul capolavoro di James Cameron

Sono passati vent'anni esatti da quando Leonardo DiCaprio e Kate Winslet commuovevano il pubblico grazie all'intensa storia d'amore vissuta in "Titanic", una delle pellicole tra le più riuscite nella storia del cinema. E per celebrare l'importate anniversario, il capolavoro diretto da James Cameron torna nelle sale dall'8 al 10 ottobre.



Dopo un successo planetario e ben 11 premi Oscar, dietro il film potrebbero però ancora nascondersi alcune aneddoti poco conosciuti, come chi sia il vero autore del ritratto di Rose vestita solo del diamante blu a forma di cuore, o ancora i veri motivi che spinsero Cameron a realizzare il capolavoro dedicato a una nave affondata troppo presto ma riportata per sempre alla luce grazie anche a un intramontabile colossal.