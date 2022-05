"Avatar: La Via dell'Acqua", primo trailer dell'atteso sequel

E' stato diffuso online il primo trailer di "Avatar: La Via dell'Acqua" , sequel diretto sempre da James Cameron del film del 2009 che ha fatto registrare il maggior incasso di tutti i tempi al cinema e ha vinto tre Oscar. Arriverà il 14 dicembre nelle sale italiane. E' solo primo di una lunga serie di sequel che amplieranno la saga creata dal regista.

Il film è ambientato più di dieci anni dopo gli eventi del primo e inizia a raccontare la storia della famiglia Sully (Jake, Neytiri e i loro figli), del pericolo che li segue, di dove sono disposti ad arrivare per tenersi al sicuro a vicenda, delle battaglie che combattono per rimanere in vita e delle tragedie che affrontano.

"Avatar 2" è interpretato da

Zoe Saldana, Sam Worthington, Sigourney Weaver

Kate Winslet

, Stephen Lang, Cliff Curtis, Joel David Moore, CCH Pounder, Edie Falco, Jemaine Clement e. In attesa dell'uscita al cinema, il primo "Avatar" tornerà nelle sale italiane il 22 settembre. Il primo capitolo è rimasto nelle sale americane per ben dieci mesi. Grazie alla sua distribuzione in Cina, ha recentemente superato "Avengers: Endgame" nella classifica dei film col maggiore incasso globale di tutti i tempi, raggiungendo oltre 2,8 miliardi di dollari al botteghino.