"Avatar 2" sta per arrivare, confermata l'uscita nel 2022: "Lascerà tutti a bocca aperta"

Lo ha confermato Steve Asbell, presidente di 20th Century Studios , che a The Hollywood Reporter, ha inserito il capitolo 2 del capolavoro di James Cameron tra le pellicole in uscita nei prossimi mesi: "La notizia è vera e il film lascerà tutti a bocca aperta. Non siete pronti per quello che ha fatto Jim (James Cameron, ndr).



Dal primo capitolo della saga sono passati 13 anni eppure "Avatar", che nel 2010 aveva superato "Titanic" diventando il film con il maggior incasso di sempre al botteghino, ha mantenuto nel tempo un primato senza precedenti. Nel 2019 ha superato "Avengers: Endgame" e nel 2021 è tornato in vetta... grazie alla Cina. E' lì infatti che la pellicola del 2009, ha avuto una ristampa, che in soli due giorni ha aggiunto circa 12,3 milioni di dollari al box office totale Disney, portando il lordo mondiale di "Avatar" a circa 2,802 miliardi di dollari, contro i 2,797 miliardi di "Endgame".

"Avatar" torna al primo posto al botteghino 1) Avatar (2010) - 65.679.238 € da-video 1 di 16 da-video 2 di 16 da-video 3 di 16 da-video 4 di 16 da-video 5 di 16 da-video 6 di 16 da-video 7 di 16 da-video 8 di 16 da-video 9 di 16 da-video 10 di 16 da-video 11 di 16 da-video 12 di 16 da-video 13 di 16 da-video 14 di 16 da-video 15 di 16 da-video 16 di 16 leggi dopo slideshow ingrandisci

Come farà lo studio a tenere il passo? Le aspettative per "Avatar 2" sono altissime. Ma Asbell rassicura tutti e promette che la campagna di marketing sul “prodotto Avatar” partirà a breve: “Disney è la macchina di marketing migliore del mondo. Faranno un grande lavoro riaccendendo quella passione per il film originale. Quello che state per vedere non è un sequel. Avatar è una saga famigliare. La storia sarà emozionante, ma anche estremamente avvincente veder tornare quei personaggi e capire come si sono evoluti... Avatar è stato un fenomeno culturale davvero importante per il pubblico. Non credo che sarà difficile convincere le persone a tornare nelle sale...".

POTREBBE ANCHE INTERESSARTI