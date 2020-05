"Avatar 2" uscirà nel 2021: un miliardo di dollari il budget per i quattro sequel previsti 

"Avatar 2" manterrà la sua data di uscita prevista per fine dicembre 2021. Ne è convinto il regista James Cameron , che alla rivista Empire svela: "Ce la possiamo ancora fare a rispettare l'uscita prevista". Ma il numero due della saga non è il solo in lavorazione. I sequel previsti sono ben quattro e, stando a quanto riportato da Deadline avranno un budget complessivo di 1 miliardo di dollar i, con circa 250 milioni a film.

La "buona notizia" come la definisce Cameron, dell'imminente ripresa delle riprese di "Avatar 2" arriva in seguito alla dichiarazione del governo nazionale che la Nuova Zelanda è nuovamente sicura, avendo ben contrastato la diffusione del virus.

La lavorazione del sequel della saga numero 2 era in corso quando la pandemia ha costretto a uno stop forzato, ma per Cameron, dopo questi due mesi di chiusura, non ci saranno ulteriori ritardi. Nei giorni scorsi la produzione del film ha anche postato sui social una nuova foto scattata sul set dove riappare Sigourney Weaver alias la dottoressa Grace Augustine, personaggio morto alla fine del primo film, ma che Cameron farà rivivere.

Sulla cifra, esagerata, di un miliardo di dollari per i 4 apisodi dell'epopea, non ci sono ancora reali conferme anche perchè non è chiaro se il buddget si riferisca a tutte le pellicole e lo stesso Cameron aveva affermato che per il quarto e quinto episodio si sarebbe dovuto almeno aspettare di consocere gli incassi del secondo e del terzo, girati in contemporanea.

A consolidare invece la tesi che il budget sia stato già stanziato ci sono le affermazione del produttore Jon Landau, che a inizio 2019 aveva detto che tutti e quattro i sequel erano stati approvati e che circa un terzo del quarto episodio era già pronto.

Una lavorazione che durerebbe da anni quindi e in simultanea su quattro film, le cui uscite sarebbero così suddivise:

17 dicembre 2021 per Avatar 2, 22 dicembre 2023 per Avatar 3, 19 dicembre 2025 per Avatar 4 e 17 dicembre 2027 per Avatar 5.



L'ultimo capitolo si concluderebbe così diciotto anni dopo l'uscita del primo Avatar, nel 2009. E' da allora che James Cameron si è dedicato allo sviluppo di nuove tecnologie di motion-caputre per svelare un incredibile mondo subacqueo nei maestosi set costruiti in Nuova Zelanda.

