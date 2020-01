Da "Avatar" a Checco Zalone: ecco i miglior incassi cinematografici del decennio

Il comico pugliese si è aggiudicato il primo posto per quanto riguarda gli spettatori in sala (9,3 milioni con "Quo Vado"), ma a livello di incassi (grazie ai biglietti maggiorati per il 3D) il miglior risultato del decennio è stato quello di "Avatar". Il kolossal del 2010 diretto da James Cameron ha infatti sbaragliato il botteghino italiano con 65,6 milioni di incassi.

Secondo posto per "Quo Vado", che nel 2016 ha guadagnato 65,3 milioni di euro, Al terzo e quarto posto ritroviamo Zalone con "Sole a Catinelle" (2013) a quota 51,9 milioni e "Che Bella Giornata" (2011), con 43,4 milioni di guadagno al box office. A metà classifica due film prodotti targati Walt Disney: i live action "Il Re Leone" del 2019 (37,5 milioni) e "Alice in Wonderland" del 2010 (30,3 milioni).

In settima posizione si piazza la squadra di "Avengers: Endgame" (2019) con 30,2 milioni, seguita dal quarto film italiano in classifica, la commedia "Benvenuti al Sud" del 2010 con protagonisti Claudio Bisio e Alessandro Siani (29,8 milioni di euro).

A chiudere la decina il villain "Joker" interpretato nel 2019 da Joaquin Phoenix (29,3 milioni) e il biopic su Freddie Mercury,​​​​​​ "Bohemian Rhapsody" (28,9 milioni​​​).

LA TOP TEN DEGLI INCASSI ITALIANI (2010-2019)

10) Bohemian Rhapsody - 2018 - 28.966.009 € - 4.136.537 spettatori

9) Joker - 2019 - 29.326.150 € - 4.187.533 spettatori

8) Benvenuti al Sud - 2010 - 29.841.490 € - 4.903.480 spettatori

7) Avengers: Endgame - 2019 - 30.282.559 € - 4.098.421 spettatori

6) Alice in Wonderland - 2010 - 30.397.548 € - 3.511.206 spettatori

5) Il Re Leone - 2019 - 37.505.902 € - 5.691.812 spettatori

4) Che Bella Giornata - 2011 - 43.475.840 € - 6.831.460 spettatori

3) Sole a Catinelle - 2013 - 51.948.550 € - 8.005.352 spettatori

2) Quo Vado - 2016 - 65.341.588 € - 9.354.698 spettatori

1) Avatar - 2010 - 65.679.238 € - 7.493.785 spettatori

