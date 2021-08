Nell'anniversario della sua morte, avvenuta a soli 43 anni per un cancro al colon, anche la collega Lupita Nyong'o, attualmente al lavoro per girare Black Panther 2, ha voluto ricordare Boseman con una foto su Twitter che li ritrae insieme. "Non immaginavo che avrei sofferto la mancanza tanto dei tuoi sorrisi quanto dei tuoi silenzi. Ad un anno dalla tua scomparsa, il ricordo resta vivo in me".

Il messaggio di Nyong'o arriva a qualche giorno di distanza rispetto all'esibizione di Simone Leeward, moglie dell'attore, che durante una maratona "Stand up to cancer" ha voluto dedicare al marito una emozionante versione di "I'll be seeing you" di Billie Holiday, riuscendo a stento a trattenere le lacrime.