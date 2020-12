Chadwick Boseman premiato come "Eroe di un'epoca" agli MTV Movie & TV Awards 

La statuetta per la categoria di "Hero for the Ages" è andata al compianto Chadwick Boseman , quella per la sezione "Comedy Giant" a Kevin Hart e poi premi anche per Gal Gadot, Jamie Lee Curtis e molti altri. Domenica sera si sono svolti, in modalità "covid-free", ovvero in diretta tv e con i collegamenti da casa, gli MTV Movie e TV Awards 2020, completamente rivoluzionati a causa della pandemia. Nessuna nomination e premi focalizzati sui Greatest of All Time (GOAT), ovvero i migliori di tutti i tempi nelle varie categorie, dal 1980 ad oggi.

A presentare la cerimonia una elegantissima Vanessa Hudgens, che ha sfoggiato ben 6 outfit diversi.

La statuetta più significativa è stata quella assegnata a Chadwick Boseman che ha ricevuto il premio "Hero for the Ages" omaggiato da Robert Downey Jr. e Don Cheadle.

Le due star del Marvel Cinematic Universe hanno voluto ricordare in diretta dalle loro case l'amico scomparso a causa di un tumore il 28 agosto 2020. Con Robert Downey Jr. Boseman ha condiviso lo schermo in "Captain America: Civil War" e negli ultimi due crossover degli "Avengers": "Dal primo momento in cui lo vedi sullo schermo o hai avuto l'opportunità di lavorare con lui, la sua energia e la sua intensità era fuori discussione. C'era qualcosa di diverso e di speciale in Chadwick Boseman", h detto l'attore. cui ha fatto eco Cheadle: "Ogni volta che arrivava sul set ispirava e influenzava tutti gli altri. Aveva il potere incredibile di unire le persone...".

Gli altri premi sono stati:



GOAT: Scream Queen

Jamie Lee Curtis per la sua interpretazione in "Halloween"

GOAT: Dynamic Duo

Drew Barrymore e Adam Sandler, Prima o poi me lo sposo, 50 volte il primo bacio e Insieme per forza

GOAT: Dance Your A** Off

Kevin Bacon, Footloose per le sue mosse iconiche nel film che lo ha reso famoso 35 anni fa

GOAT: Comedy Giant

Kevin Hart

GOAT: Legendary Lip Lock

Sarah Michelle Gellar e Selma Blair, Cruel Intentions per l'importanza che quel bacio ha rappresentato per tutti in quel periodo

GOAT: Heartbreaking Break-Up

Jason Segel e Kristen Bell, Non mi scaricare

GOAT: Zero to Hero

William Zabka as Johnny Lawrence, Karate Kid e Cobra Kai

GOAT: She-Ro

Gal Gadot per il ruolo di Wonder Woman

