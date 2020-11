Arriva una docu-serie su Nicki Minaj, la prorompente regina del rap

Oltre 123 milioni di follower su Instagram, triplo disco di platino negli Usa per il suo album di debutto "Pink Friday", quarta donna ad aver venduto più dischi nella storia della musica e rapper femminile che ne ha venduti di più in assoluto. E adesso per Nicki Minaj, regina del rap, arriva anche un documentario dedicato alla sua vita. Ad annunciarlo con un video sui social è la stessa artista, che su Instagram ha come nickname, Barbie.