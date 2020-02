Nicki Minaj torna più agguerrita che mai e fa a fette hater e concorrenza a suon di rime

LEGGI ANCHE: Nicki Minaj annuncia l'addio alla musica: "Voglio dedicarmi alla famiglia"

Come dichiarato dalla stessa artista, “Yikes” è un assaggio di quello che sarà la nuova svolta musicale della rapper, che prenderà vita nei prossimi mesi. Si tratta di uno dei progetti discografici più attesi a livello internazionale, che seguirà l’album “Queen” pubblicato ad agosto 2018. A settembre dell'anno scorso aveva stupito tutti annunciando l'intenzione di ritirarsi dalla musica per dedicarsi al privato e farsi una famiglia. Una dichiarazione che era stata poi rapidamente rettificata, come si può vedere oggi dal ritorno all'attività artistica.

Nicki Minaj, ha pubblicato nella sua carriera 4 dischi e ha ottenuto diverse certificazioni multiplatino. Negli anni ha inoltre ricevuto 10 nomination ai Grammy Awards ed è stata definita, dal New York Times, come “la rapper più influente di tutti i tempi”. Nel 2016 è stata inserita anche nella lista del Time per essere una delle 100 persone più influenti del pianeta. Durante i suoi 12 anni di attività musicale, ha vinto sei American Music Awards, undici BET Awards, un BRIT Award, quattro MTV Video Music Awards, quattro Billboard Music Awards ed è stata la destinataria del premio Billboard's Women in Music 2011 Rising Star. È la rapper che ha venduto più dischi di tutti i tempi, con 20 milioni di singoli come artista principale, 60 milioni di singoli in collaborazione e oltre 5 milioni di album in tutto il mondo.