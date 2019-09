Nicki Minaj annuncia l'addio alla musica: "Voglio dedicarmi alla famiglia"

Al momento Nicki Minaj reputerebbe quindi prioritario dedicarsi al suo compagno e tentare di costruire una famiglia con lui, ma rivolgendosi ai fa ha assicurato loro per li amerà per tutta la vita: "Ai miei fan: continuate a supportarmi, fino a quando morirò", continua il messaggio social.



Dal 2010 ha pubblicato quattro album, l'ultimo, "Queen", risale al 2018. Lo scorso mese in una puntata del suo programma Queen Radio la 36enne rapper nota per il suo stile provocatorio aveva dichiarato: "Penso di aver raggiunto ciò per cui stavo lottando: la felicità".