Nicki Minaj è diventata mamma

Come una novella Venere di Botticelli, immortalata da David LaChappelle, Nicki Minaj aveva annunciato la gravidanza a sorpresa. Ora la rapper è diventata mamma. Per la prima volta. Ancora non si conosce il sesso, ma come assicura il sito Tmz il parto è andato benissimo. Non solo. Pare che il marito Kenneth Petty abbia chiesto e ottenuto di poter uscire dal carcere per assistere alla nascita del primogenito.