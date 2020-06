Estate 2020, la musica è cambiata, ma i tormentoni restano: in pole le hit di Irama e Ghali

Strana estate questa appena cominciata, più silenziosa e timida che mai. Annullati, per forza di Covid, i tour musicali estivi e niente concerti né al chiuso né all'aperto. Ma facendo lo slalom tra i tanti divieti imposti dalla pandemia, resta il permesso, anzi l'invito, a cantare. Ai tormentoni, estivi per antonomasia, non si rinuncia insomma e allora ecco quali saranno i motivetti più intonati nei prossimi mesi: in testa gli italiani da Ghali ad Irama...



A fine estate si capirà il vincitore (all'Arena di Verona il 9 settembre con Mara Maionchi la serata Rtl 102.5 Power Hits Estate,) ma intanto è partita la ricerca delle canzoni che più ascolteremo. E' in corso la classifica dal 22 giugno su Rtl 102.5 aggiornata settimanalmente con i voti dei radioascoltatori, ma una bussola amata da tutti e soprattutto dai ragazzi è Spotify che pure annuncia la playlist Le Hit dell'Estate 2020. Le canzoni inserite nella lista si basano su dati, come i numeri in streaming, i trend attuali e le previsioni future del team locale di Spotify.

I tormentoni dell'estate, per ora sono orientati sugli artisti italiani: Mediterranea di Irama o Good Times di Ghali ma anche DaBaby con Rockstar (feat. Roddy Ricch) e In Your Eyes di The Weeknd, How You Like That delle sudcoreane Blackpink, per viaggiare fuori dai confini italiani.

Va fortissima Mamacita dei Black Eyed Peas (feat Ozuna), Karaoke di Boomdabash (feat. Alessandra Amoroso), Bimbi per strada di Fedez e Guarana' di Elodie. E già si cantano Balla Per Me di Tiziano Ferro e Jovanotti e Ho una voglia assurda di J-Ax. La regina delle hit estive, Baby K quest'anno si e' alleata con una altra regina (del business), la debuttante Chiara Ferragni con Non mi basta più.

Nella playlist c'è anche Random con Sono un bravo ragazzo un po' fuori di testa, Takagi & Ketra - Ciclone (feat. Elodie, Mariah, Gipsy Kings), Shablo con M'Manc (feat. Geolier & Sfera Ebbasta), Boro Boro con Nena (feat. Geolier), Rocco Hunt con Sultant' a mia, Chadia R e Federica Carta con Bella Cosi', Mr. Rain con 9.3, Ridere dei Pinguini Tattici Nucleari , Karol G - TUSA (feat. Nicki Minaj), Topic - Breaking Me (feat. A7S), Achille Lauro Bam Bam twist, Juanfran con Como Llora, Gaia con Chega, la spagnola Rosalia con Tkn (feat. Travis Scott), Jawsh 685 con Savage Love (Laxed - Siren Beat) (feat. Jason DeRulo) e infine Lady Gaga e Ariana Grande con Rain On Me. Tra le hit papabili se ne segnalano due che sono nel mondo a supporto della Black community: This is America di Childish Gambino e Alright di Kendrick Lamar.

