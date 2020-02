Il coronavirus ferma il mondo dello spettacolo: concerti e firmacopie annullati

Non solo cinema. Il coronavirus ferma anche la musica. Sono tantissimi infatti i concerti e firmacopie annullati per motivi precauzionali dopo l'emergenza sanitaria delle ultime ore. Ghali non sarà a Bologna e Verona per la presentazione dell'album "Dna", il concerto dei Pinguini Tattici Nucleari del 6 marzo al Palazzo dello Sport di Roma è stato rinviato come quello di Brunori Sas. La Pfm rinvia il tour nei palazzetti...

LEGGI ANCHE>

Effetto coronavirus sul cinema tra sale chiuse e incassi a picco

Ghali: cancellati instore - Gli appuntamenti dei firma copie a Bologna e Verona, per la presentazione dell'album 'Dna' di Ghali, saranno cancellati: "Una decisione doverosa nei confronti dei numerosi fan dell'artista, che vuole privilegiare la tutela della salute di tutti in un momento così delicato", recita una nota. Sono annullati gli incontri previsti il 26 febbraio a Bologna, il 27 febbraio a Verona mentre slittano al 6 Marzo gli appuntamenti di Lucca e a Firenze.Il 27 Febbraio infine, un nuovo appuntamento: Ghali incontrerà i fan a Salerno.

Pinguini Tattici Nucleari, rinviato concerto - "A seguito delle note disposizioni governative emanate per fronteggiare l`attuale emergenza sanitaria - scrivono gli

organizzatori in una nota - è con grande rammarico che ci troviamo costretti a rinviare il concerto dei Pinguini Tattici Nucleari, programmato per il 6 marzo 2020 al Palazzo dello Sport di Roma, rimanendo in attesa di prossimi sviluppi ed ulteriori disposizioni per fissare la nuova data. È uno spostamento doveroso e necessario nei confronti dei numerosi fan della band, nell`ottica di privilegiare la tutela della salute di tutti in un momento così delicato". La nuova data del concerto sarà resa nota a breve, non prima del 6 marzo. Contestualmente, il pubblico potrà decidere se chiedere il rimborso o partecipare ai concerti nelle nuove date.

Cancellato il concerto di Brunori Sas - E' stato annullato a causa dell'attuale emergenza sanitaria anche il concerto di Brunori Sas il 16 marzo al Pala Alpitour di Torino. Non è stata fissata al momento la nuova data. Cancellata la data del 29 febbraio a Vigevano.

Rinvio anche per i Negrita - I Negrita, invece, oltre alla data di Milano rinviano anche quella di Bologna (26 febbraio) e Verona (2 marzo).

Cancellati i concerti della Pfm - Rinviati 3 concerti del tour "Pfm canta De André - Anniversary", fra cui quello previsto a Brescia al Gran Teatro Morato: per Brescia, la data del 24 Febbraio è stata rinviata al 22 Maggio (Padova - la data del 27 Febbraio è rinviata al 24 Maggio; Milano - la data del 25 Febbraio sarà rinviata a data che comunicheremo al più presto). I biglietti acquistati per le date originarie restano validi alle medesime modalità di fruizione.

Elettra Lamborghni, stop al firmacopie nelle zone a rischio - Anche Elettra Lamborghini ha comunicato la cancellazione di alcuni eventi dell’instore tour promozionale dopo Sanremo. Dopo lo stop al firmacopie di Genova, è stato annullato è anche l’evento in programma a Biella.

TI POTREBBE INTERESSARE: