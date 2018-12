Grammy Awards, Kendrick Lamar fa incetta di nomination

Sono state annunciate le nomination per i prossimi Grammy Awards che saranno assegnati il 10 febbraio allo Staples Centre di Los Angeles. A fare incetta di candidature è il rapper premio Pulitzer Kendrick Lamar, che concorrerà in otto categorie. C'è anche un po' di Italia visto che il film di Luca Guadagnino "Chiamami col tuo nome" è in lizza per è in lizza per il premio "best compilation soundtrack for visual media".