Laura Pausini star dei "Latin Grammy Awards"

Nonostante sia abituata a premi e riconoscimenti, la Pausini non è riuscita a trattenere le lacrime quando ha saputo della vittoria. Un'emozione immediatamente condivisa con i suoi follower, in diretta dal parterre di Las Vegas: "Abbiamo vinto Italia, abbiamo vinto ancora... grazie a tutti". Un ringraziamento ribadito poco dopo anche sul palco, quando è salita per ritirare la statuetta: "Non so cosa dire... Molte grazie ai miei fan e all'Accademia. Non è ovvio essere in nomination e vincere dopo 25 anni di carriera. Grazie per aver ascoltato il messaggio che contiene il mio disco, per le persone fragili. Spero che possano essere tutte più coraggiose grazie alle canzoni e alla musica pop tradizionale. Grazie all'Italia"



Si tratta del quarto Latin Grammy della carriera, dopo quelli per "Escucha" (2205), "Yo canto" (2007) e "Primavera anticipada" (2009) per il miglior album pop femminile. Un periodo d'oro per la Pausini, che solo qualche settimana fa ha concluso un tour mondiale da record, con oltre 400mila spettatori.