Secondo act, come lo chiama la stessa Queen Bay, di Renaissance , a due anni di distanza dal primo, uscito a luglio 2022 ( "Mi ha permesso di sentirmi libera e avventurosa in un momento in cui poco altro accadeva" ). Nei nuovi brani abbandona le atmosfere retro-disco del primo capitolo per abbracciare le sonorità country anche per ribadire le sue profonde radici americane. Ad anticipare il disco il brano "16 Carriages" e il singolo "Texas hold 'em", con il quale è stata la prima donna nera a raggiungere per 2 settimane consecutive la #1 della classifica Hot Country Songs di Billboard . "Act II è il risultato della sfida che mi sono lanciata, e del tempo che ho dedicato a mescolare i generi per creare questo lavoro", ha spiegato la star.

Beyoncé e il country di "Cowboy Carter" Riguardo alla pubblicazione di "Cowboy Carter", Beyoncé ha raccontato: "Ci sono voluti 5 anni per preparare questo album. È nato da un'esperienza che ho avuto anni fa, in cui non mi sono sentita ben accolta... ed era molto chiaro che non lo ero. Ma, a causa di quell'esperienza, ho fatto una ricerca più approfondita sulla storia della musica country e ho studiato il nostro ricco archivio musicale. È bello vedere come la musica possa unire così tante persone in tutto il mondo, mentre amplifica le voci di alcune persone che hanno dedicato cosi' tanto della loro vita all'educazione sulla nostra storia musicale". A proposito delle critiche sulla sua virata sonora, ha spiegato: "Le critiche che ho affrontato quando mi sono approcciata per la prima volta a questo genere mi hanno costretta a superare i limiti che mi erano stati imposti. Act II è il risultato della sfida che mi sono lanciata, e del tempo che ho dedicato a mescolare i generi per creare questo lavoro".

Copertina e duetti La copertina riprende il tema equino di "Renaissence" e Beyoncé è ritratta in sella a un cavallo, ma questa volta abbigliata come una vera e propria regina del rodeo. Ci sono le collaborazioni con i miti del country Dolly Parton (che in un’intervista aveva confermato che sarebbe stata inclusa una cover del suo brano Jolene nell’albume) Willie Nelson e tra gli altri duetti troviamo quello con Post Malone in "Levii's Jeans", Miley Cyrus in "Most Wanted", Willie Nelson in e Willie Jones in "Just for Fun". In "Protector"sentiamo la voce di Rumi Carter, figlia della cantante e di Jay Z.

Il successo del singolo "Texas hold 'em" Con il singolo "Texas hold 'em" Beyoncé è stata la prima donna nera a raggiungere per 2 settimane consecutive la #1 della classifica Hot Country Songs di Billboard. Il singolo ha inoltre accumulato oltre 270 milioni di stream e ha raggiunto la #1 della classifica globale di Apple Music, la #1 della classifica globale di Spotify, la Top 10 della classifica globale di Shazam, la Top 10 della classifica italiana di Shazam, la Top 10 dell'Airplay radiofonico Europeo e la Top 10 dell'Airplay radiofonico italiano. "Mi sento onorata a essere la prima donna nera con un singolo alla #1 nella classifica Hot Country Songs. La mia speranza è che tra qualche anno, la menzione della razza di un artista, relativa ai generi musicali, sia irrilevante", ha dichiarato.

L'Italia nel nuovo album Beyoncé canta in italiano nel brano "Daughter", inserendo alcune parti di "Caro mio ben", versi di un'aria da camera del 1700. "Caro mio ben" fu composto da Tommaso Giordani e negli anni è stata coverizzata da Pavarotti, Mina e Sting.