La scorsa settimana un fan di Beyoncé Jon Hetherington ha pubblicato sui social un video in cui si lamentava del fatto che non sarebbe riuscito a realizzare il sogno di una vita di vedere i Queen Bey in concertoal Lumen Field di Seattle in quanto la compagnia aerea con cui avrebbe dovuto volare non era in grado di accogliere la sua sedia a rotelle. In un video di TikTok, Hetherington ha detto di essere stato informato dalla compagnia aerea che la sua sedia era quattro pollici troppo alta per essere caricata sull'aereo. "Hanno controllato ogni volo possibile, ogni compagnia aerea e non c’è nulla di disponibile. Quindi, dopo 25 anni di attesa, stasera non vedrò Beyoncé. Quindi l'abilismo (la discriminazione delle persone disabili, ndr) colpisce ancora”, ha lamentato nel video che è diventato virale.

L'aiuto della community L'uomo è stato rapidamente inondato dai commenti del BeyHive, con alcuni che si sono offerti di dargli i biglietti per i prossimi spettacoli, e molti altri che hanno taggato Beyoncé, la sua società di gestione della Parkwood Entertainment e la Columbia Records. "Ho aspettato così tanto tempo per questo", ha detto Hetherington in un video successivo in cui diceva di essere demoralizzato, frustrato e triste per aver perso lo spettacolo; due settimane prima aveva detto di essere rimasto bloccato a Seattle per ore dopo uno spettacolo di Janelle Monáe perché non riusciva a trovare un taxi accessibile a Seattle.