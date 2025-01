Tra le 14 tracce che compongono il nuovo album, ci saranno i singoli già usciti "Disease" e "Die With a Smile" con Bruno Mars. Tra i produttori dell'album figurano Gaga stessa, Andrew Watt, Cirkut e Gesaffelstein. L'artista ha ricevuto 2 candidature ai prossimi Grammy Award grazie al primo singolo "Die with a Smile" con Bruno Mars, rimasto per oltre 100 giorni al n.1 della classifica globale di Spotify. Il singolo è da 3 settimane al n.1 della classifica statunitense dei singoli Billboard Hot 100 ed è già diventata una delle più grandi hit di Gaga, vendendo oltre 2 milioni di copie solo negli USA e accumulando oltre 2 miliardi e 700 milioni di stream totali a oggi. In Italia il singolo è certificato disco di Platino. Proprio durante la serata dei Grammy, il 2 febbraio, durante una pausa pubblicitaria, Lady Gaga presenterà in anteprima il terzo singolo e il relativo video, mentre la tracklist completa dell'album sarà rivelata più avanti.