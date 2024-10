Demoni e soul, Lady Gaga mostra le sue anime in due uscite video

"Penso molto al rapporto che ho con i miei demoni interiori - ha detto Gaga a proposito della clip di "Disease" e del brano -. Non è mai stato facile per me affrontare il modo in cui mi lascio sedurre dal caos e dall'agitazione. Mi dà un senso di claustrofobia. 'Disease' consiste nell'affrontare questa paura, nell'affrontare me stessa e la mia oscurità interiore e nel rendermi conto che a volte non posso vincere o sfuggire alle parti di me che mi spaventano. Posso provare a scappare da loro, ma sono ancora parte di me e posso correre e correre, ma alla fine incontrerò di nuovo quella parte di me, anche se solo per un instante".