La foto di accompagnamento del post in cui Lady Gaga lancia l'album "companion" di "Joker: Folie à Deux", la ritrae sotto la doccia accanto a un'altra immagine, nella quale si vede un cartone del latte accartocciato, su cui sono elencati i 13 brani: ⁠"Good Morning",⁠ ⁠"Get Happy", ⁠"Oh, When The Saints", "World On A String", "If My Friends Could See Me Now", "That's Entertainment", ⁠"Smile", "The Joker", "Folie à Deux", "Happy Mistake", "Gonna Build A Mountain", "Close to you". Si tratta delle sue cover di celebri brani legati ai numeri musicali di "Joker: Folie à Deux".