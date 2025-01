FireAid: da Lady Gaga a Billie Eilish le stelle della musica in concerto per aiutare Los Angeles

Come recita il claim di FireAid: "Un concerto di beneficenza dedicato alla ricostruzione di comunità devastate dagli incendi di Los Angeles. Insieme, possiamo ricostruire la comunità e sostenere gli sforzi per prevenire futuri disastri incendi in tutta la California meridionale". In scaletta ci sono anche Earth, Wind and Fire, Gracie Abrams, Green Day, Gwen Stefani, Jelly Roll, Lil Baby, P!nk, Rod Stewart, Stephen Stills, Tate McRae e, assieme per la prima volta, Dave Matthews e John Mayer. I fan di tutto il mondo potranno seguire l'evento (e contribuire alla causa) in diretta sulle app Apple Music e Apple, e poi Max, iHeartRadio, KTLA+, Netflix/Tudom, Paramount+, Prime Video il canale Amazon Music, YouTube e altre piattaforme più alcune sale Amc in 70 mercati negli Stati Uniti.