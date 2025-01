Incendi Los Angeles, anche i Grammy a rischio

Anche se mancano tre settimane alla data dei Grammy le complessità per gli organizzatori sono monumentali. I premi richiedono centinaia di camere d'albergo per ospitare le star e i loro entourage, per non parlare dei musicisti i cui strumenti e attrezzature sono stati divorati dalle fiamme. Ma non è solo una questione logistica: gli incendi hanno messo in luce le due anime che convivono a Los Angeles, metropoli di ville miliardarie ma anche di una solida piccola borghesia e di tanti diseredati. La Recording Academy ha rinviato i premi due volte negli ultimi anni: nel 2021 da gennaio a marzo a causa del Covid e nel 2022 da gennaio a aprile a causa della variante Omicron. Quell'anno la cerimonia fu spostata per la prima volta da Los Angeles a Las Vegas.