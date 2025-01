Incendi a Los Angeles, da Jamie Lee Curtis a Sharon Stone le star si rimboccano le maniche per la ricostruzione

Nel frattempo, Sharon Stone è apparsa su NewsNation e ha condiviso ulteriori informazioni su The Coop. "Mia sorella e un altro nostro amico pubblicista hanno aperto un negozio, hanno lavorato insieme con un negozio su Beverly Boulevard", ha detto. "Si chiama The Coop, quindi, se hai usato con delicatezza vestiti, scarpe, biancheria da letto, qualsiasi cosa di cui queste persone prive di diritto di voto possano aver bisogno, per favore vieni immediatamente a The Coop, a partire da domani mattina, e potrai lasciarli". Ha aggiunto: “Se hai bisogno di cose, vieni a The Coop. Questo è per le persone che hanno bisogno di queste cose, per favore venite lì. È qui che puoi procurarteli, è un centro di distribuzione". La Stone ha rivelato che si sta rimboccando le maniche anche per offrire assistenza in altri modi, tra cui aprire le porte agli amici sfollati. “Ho portato degli amici a casa mia. Ho delle famiglie che vengono adesso a trasferirsi da noi. Stiamo creando un luogo in cui poter aiutare le persone. Stiamo allestendo i letti e lo spazio in casa”, ha detto. “Stiamo caricando i camion e portando tutto ciò che abbiamo a The Coop, e stiamo invitando i nostri amici a trasferirsi qui con noi. Molte persone verranno evacuate”.