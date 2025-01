Il FireAid avrà luogo all'Intuit Dome di Inglewood, a una decina di chilometri dal centro della metropoli, e i proventi serviranno per finanziare la ricostruzione delle aree danneggiate e per prevenire futuri disastri nella California meridionale. I fondi raccolti andranno a un'organizzazione no-profit creata per l'occasione, focalizzata sulla ricostruzione delle infrastrutture, sull'assistenza alle famiglie sfollate e sullo sviluppo di tecnologie e strategie per la prevenzione degli incendi, al fine di garantire che Los Angeles in futuro sia più preparata per affrontare emergenze di questo tipo.