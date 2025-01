Incendi a Los Angeles, l'attrice di "Hairspray" Ricki Lake si dispera: "Potrei aver detto addio alla mia casa"

Assieme al post, la star di Hollywood pubblica anche un video in cui, mentre sale in auto per scappare, mostra le fiamme che avvolgono tutta l'area e i terreni attorno alla sua casa. "Oh mio Dio prego per avere anche noi una casa dove andare", spiega scossa l'attrice nel video. "Stiamo pregando per queste case e per queste persone, oh mio Dio. Sono diretta in Ohio e qui si vedono le fiamme, Ross è dietro di me e Dolly sulle mie ginocchia. Non so nemmeno cosa ho afferrato, penso di aver appena detto addio a casa mia", conclude Ricki Lake.