Elisabetta Canalis vive in California, dove gli incendi stanno devastando Los Angeles. La showgirl in queste ore è rientrata in Italia per lavoro, ma ha scritto un post in cui descrive tutta la sua ansia per l’emergenza. "Difficile spiegare il senso di confusione e di tristezza. Un paesaggio che non avrei mai pensato di vedere" commenta la ex velina mostrando anche le immagini della devastazione. Sua figlia Skyler Eva e il compagno Georgian Cimpeanu sono rimasti in America, ma sono al sicuro.