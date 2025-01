Incendi a Los Angeles, sale il bilancio delle vittime: 10 i morti

I funzionari della contea di Los Angeles hanno inviato accidentalmente un messaggio di evacuazione a tutti i residenti nella serata di giovedì, mentre gli incendi boschivi continuano a diffondersi rapidamente nella zona. Il dipartimento di gestione delle emergenze della città ha ritirato il comunicato su X e nei messaggi di testo inviati ai residenti. "Il recente ordine di evacuazione della Contea di Los Angeles è stato inviato per errore. Gli ordini di evacuazione non sono cambiati. Consulta la mappa per gli effettivi ordini di evacuazione della città di Los Angeles solo per alcune aree selezionate" ha scritto il dipartimento in un post.