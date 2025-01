Inferno a Los Angeles, dichiarato lo stato d'emergenza per gli incendi: almeno due morti | L'allarme delle autorità: "Tutti i residenti sono in pericolo"

L'evacuazione sta avvenendo in modo caotico e frenetico attraverso le stradine tortuose che attraversano i canyon e la famosa Pacific Coast Highway, unica arteria che consente di defluire, è completamente intasata. "È come un inferno", ha detto al Los Angeles Times un abitante di Pacific Palisades. Secondo i vigili del fuoco, l'incendio minaccia circa 13.000 edifici, soprattutto le ville e le aree vicine al museo d'arte Getty Villa di Malibu. Il capo dei vigili del fuoco della contea di Los Angeles, Anthony Marrone, ha detto che Pacific Palisades "non è fuori pericolo" finché il vento non si abbasserà (non prima di domani, secondo le previsioni).