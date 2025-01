Il prossimo album “Hurry Up Tomorrow”, anticipato dal singolo e primo estratto, uscito a settembre dal titolo (beffarda casualità, ndr) "Dancing with Flames" si prefigura come il capitolo finale dell’acclamata trilogia di The Weeknd, insieme a “Dawn FM” (disco di platino in Italia) e “After Hours” (triplo disco di platino in Italia), nonché come la testimonianza decisiva della sua evoluzione artistica e musicale, incapsulando temi esistenziali e autoreferenziali che hanno catturato l'immaginazione dei fan.

L’annuncio del nome del progetto è avvenuto tramite una spettacolare flotta di 150 droni davanti a oltre 70.000 fan, a conclusione dell’evento sold out di The Weekend a San Paolo tenutosi il 7 settembre. I fan di tutto il mondo si sono sintonizzati – lo show era infatti trasmesso in streaming in esclusiva su YouTube – per assistere a un concerto unico che ha messo in mostra il sound inconfondibile e la presenza scenica elettrizzante di The Weeknd, insieme agli ospiti a sorpresa Playboi Carti e Anitta. Per celebrare lo speciale live sudamericano di una sola notte, è stata proiettata una gigantografia dell'artista sullo storico edificio Farol Santander; inoltre, Abel ha deciso di devolvere il 10% dei proventi netti di tutte le vendite del merch in edizione limitata al Brazilian Soul Fund della BrazilFoundation.