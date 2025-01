Incendi a Los Angeles: morti salgono a 25 ma ci sono decine di dispersi | Muore carbonizzata l'attrice Dalyce Curry

Ed è polemica molto forte tra la popolazione per lo "scandalo" dei vigili del fuoco privati. Nelle ore più concitate con Los Angeles assediata dalle fiamme c'è chi ha utilizzato pompieri a pagamento. Si è trattato di cittadini più che benestanti che si possono permettere di pagare contractor per cercare di salvare la propria casa. In periodi normali il costo di un servizio del genere si aggira attorno ai 1.000 dollari ma durante un'emergenza così grave si possono pagare fino a 5.000 dollari. Per molti nel ricco quartiere di Pacific Palisades questo è stato un piccolo prezzo da pagare per proteggere ville che costano milioni di dollari. E c'è anche chi si è offerto di pagare fino a 100.000 dollari per essere messo in cima alla lista. Per non parlare degli idranti privati che si possono installare ma il cui costo si aggira attorno a100.000 dollari più una tassa da 35.000 dollari da pagare all'azienda idrica per avere l'accesso all'acqua. Il capo dei vigili del fuoco della contea, Anthony Marrone, ha dichiarato di aver ricevuto nuove attrezzature, tra cui decine di autobotti e uomini da tutto il paese e dall'estero (150 pompieri sono stati promessi anche dal presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy). Il Pentagono invierà 1800 soldati della Guardia nazionale e altri aerei militari C-130.