Incendi Los Angeles, Nina Senicar: "Costretta a lasciare la casa, rivedo la mia infanzia e la guerra che ho vissuto"

Los Angeles è una città molto particolare, abituata a un clima stabile e soleggiato. Qualsiasi variazione climatica, anche una pioggia più intensa o un vento più forte, può causare disagi notevoli, che in altre città non si verificherebbero. Negli ultimi due anni, c'è stata una pioggia abbondante, che ha fatto crescere molta vegetazione. L'estate scorsa, poi, è stata particolarmente calda e secca, con il risultato che tutta quella vegetazione è diventata il carburante perfetto per gli incendi. Inoltre, la maggior parte della città ha linee elettriche sopraelevate, il che significa che con un vento anche moderatamente forte i fili possono rompersi e provocare piccoli incendi che si diffondono rapidamente. Non sono sicura che si potesse fare molto di più per prevenire questa tragedia, ma credo che sia necessario un cambiamento radicale nelle infrastrutture della città, per affrontare in modo più efficace queste emergenze.