Incendi a Los Angeles, nuovo ordine di evacuazione a Palisades

Intanto sono almeno 153mila le persone evacuate nella contea di Los Angeles, in seguito degli incendi che stanno devastando l'area. Lo ha reso noto lo sceriffo Robert Luna, precisando che 700 ufficiali stanno lavorando 24 ore su 24 per rispondere all'emergenza. Secondo il bilancio fornito dall'ufficiale in una conferenza stampa, 57mila strutture sono ancora a rischio e altre 166mila residenti sono in allerta di evacuazione.