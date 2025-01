Bianca Balti, il pensiero alla sua Los Angeles che brucia: "La città è in fiamme mentre io sogno una vita dove non accada nulla"

Bianca Balti affida ancora una volta ai social i suoi sentimenti, dopo l'annuncio di aver ricominciato la chemioterapia. La sua battaglia personale contro la malattia e il desiderio di serenità, si incrociano oggi con la drammatica realtà che la circonda a Los Angeles, città dove vive da anni, oggi in ginocchio a causa degli incendi. "Ultimamente mi concedo il sogno di una vita senza avvenimenti, dove non accade nulla, né bello né brutto - scrive in un post su Instagram -. Tutto mentre Los Angeles, la città che ho scelto come casa, sta bruciando in fiamme".