Bianca Balti innamorata, baci romantici con il fidanzato

"L'amore guarisce" aveva scritto Bianca Balti sui social prima di presentare per la prima volta Alessandro Cutrera ai follower. Con lui, che si occupa anche di gestione di investimenti, il colpo di fulmine è arrivato in estate dopo che la modella aveva chiuso con Helly Nahamad e aveva intenzione di rimanere single almeno per un po'. Dopo aver mantenuto la privacy sulla loro storia per qualche mese, Bianca ha postato sui social alcuni scatti romantici insieme al fidanzato: baci al tramonto, passeggiate mano nella mano sulla spiaggia, risate gioiose.