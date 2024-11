Bianca Balti si mostra senza capelli sui social

Bianca Balti si mostra per la prima volta sui social senza capelli. La modella, che sta affrontando la chemioterapia dopo l'operazione per un tumore ovarico, ha postato un video su TikTok - poi condiviso nelle storie di Instagram - in cui appare prima con i capelli corti e poi calva. "Once a bad b**ch… always a bad bitch" ("Una volta stron*a... sempre stron*a"), ha scritto Balti nella didascalia a corredo del post.