Bianca Balti in topless mostra la cicatrice dopo l'intervento per rimuovere il tumore

Bianca Balti non ha mai perso il sorriso di fronte al dramma che stava vivendo e anche nei momenti peggiori, quando era ricoverata a seguito dell'operazione, ha continuato a mandare messaggi di positività. "Sto cercando di vivere una vita il più normale possibile" aveva detto ai fan una volta tornata a casa, invitandoli anche a non esagerare con i fiori: "Non me ne mandate altri perché la casa non è così grande e se ce ne sono troppi mi sento come se fossi morta e questo fosse il mio funerale". La modella non si è tirata indietro, raccontando con onestà i propri stati d'animo e mostrando anche l'impressionante cicatrice sull'addome.