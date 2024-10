Bianca Balti taglia di nuovo i capelli, altro step delle cure

Bianca Balti ha scoperto di avere un tumore alle ovaie dopo essersi recata al pronto soccorso a causa di dolori al basso ventre, ed è stata operata d'urgenza. Già nel 2022 aveva ricevuto la diagnosi di una mutazione genetica che aumentava il rischio di contrarre un tumore al seno o alle ovaie e per questo motivo si era già sottoposta a una mastectomia preventiva. Con i follower condivide ogni passo delle cure: "Sto cercando di vivere una vita il più normale possibile" aveva fatto sapere. E ha detto anche: "Non preoccupatevi per me perché io non sono preoccupata".