Bianca Balti paparazzata in auto a Milano

Bianca Balti è tornata a Milano e i paparazzi l'hanno sorpresa in centro al volante della sua auto, sorridente e con un cappello di lana in testa. Alla vista dei fotografi la modella non si infastidisce, anzi accenna un gesto di saluto in direzione dell'obiettivo. Negli scorsi giorni a "Le Iene" le è stato dedicato un lungo servizio, in cui ha raccontato come sta affrontando la malattia.