"Le Iene" con Bianca Balti durante una seduta di chemioterapia: "Anche se non andasse bene, oggi sono contenta"

La modella ha raccontato di aver iniziato ad accusare i primi sintomi mentre si trovava in vacanza con le figlie ma, pur di non rovinare il soggiorno, ha voluto resistere fino al rientro: "Non riuscivo nemmeno a camminare dal garage a casa per quanto era forte il dolore - ha spiegato -. Sono andata in pronto soccorso e il dottore mi ha detto 'è messo davvero male laggiù'". Balti ha ammesso che la sua prima reazione è stata la paura: "Mi sono messa a piangere, avevo terrore per le mie bambine. Mi sono sentita una me**a, avevo tolto il seno come prevenzione ma non le ovaie, non avevo avuto il coraggio perché volevo un altro bambino". Passando di fronte a un centro di fertilità la modella racconta di quando, due anni fa, prima di sapere della malattia, aveva fatto un ciclo di crioconservazione degli ovociti, in modo da potersi garantire la possibilità di un’altra gravidanza anche più in là con l’età, il cosiddetto social freezing. La Balti spiega di aver fatto la mastectomia preventiva perché consapevole di essere portatrice di una mutazione genetica BRCA, ma di non aver pensato di fare la stessa operazione con le ovaie proprio nella speranza di avere un'altra figlia. "Considererei il fatto di avere un altro bambino con un surrogato. Quando mi hanno operata mi sono resa conto di quanto fosse grave la situazione, perché quando il tumore arriva ai polmoni è al quarto stadio e sei quasi morto. Con la chemio non ho nausea, ma solo una fame terribile come effetto del cortisone".