Lorenzo Richelmy: "Sono vittima di uno stalker, in dieci anni più di 27 mila messaggi tra minacce e insulti"

"27.432 messaggi, in 10 anni mi hai mandato 27432 messaggi. Ho fatto il calcolo: sono 7 messaggi e mezzo al giorno - ha esordito l'attore - . Avrei voluto leggerli tutti, ma non ce l'ho fatta, non per la quantità, per il contenuto. Mi sono fatto aiutare da ChatGpt, di questi 27.432 messaggi, 11.300 sono messaggi di odio, 7.006 sono messaggi d'amore, 6.325 sono messaggi neutri, 1.290 emoticon, 1.000 foto a sfondo erotico, 410 foto a sfondo erotico con te come soggetto, 101 brani musicali".