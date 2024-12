Manuel Bortuzzo perseguitato dalla ex, Lulù Selassiè a processo per stalking: "Se non stai con me ti ammazzo e mi ammazzo"

Il Messaggero riporta alcuni episodi che mostrerebbero la persecuzione da parte della 26enne nei confronti del nuotatore. "Mentre Bortuzzo si trovava in ospedale, a Latina, per gli accertamenti legati ai suoi gravi problemi di salute, lo seguiva. E insultava i medici perché non le permettevano di entrare in sala operatoria. Per questo Lucrezia, in preda all'ira, avrebbe cominciato a bussare alla porta e a prenderli a calci", si legge. Il quotidiano cita anche altri momenti. "Tra il 9 luglio e il 5 agosto del 2023, era volata a Manchester, dove l'atleta era impegnato nei campionati mondiali di nuoto. Aveva prenotato una stanza nello stesso albergo e, disperata, gli aveva lasciato un biglietto sotto la porta ('Amore mio, ti aspetto nella mia stanza')". E ancora, "in occasione dei mondiali paralimpici dello scorso aprile lo aveva seguito in Portogallo. Sotto la porta ancora un messaggio: ('Amore mio, sono qui per te, ti aspetto in camera, floor 10, numero stanza 1023. Ti amo! I love you so much! La tua Lulù'). Ma poi si presentava nella camera di Bortuzzo, che non aveva dato seguito all'invito, e lo aggrediva, colpendolo con due schiaffi in viso".