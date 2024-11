Alessandro Basciano esce dal carcere, ordinanza revocata grazie ad alcuni messaggi che "ribaltano l'accusa"

Revocata dopo meno di 24 ore l'ordinanza di custodia in carcere del gip di Milano che ha portato in carcere Alessandro Basciano, 35 anni, il dj-influencer denunciato per stalking da Sophie Codegoni, modella di 23 anni. Lo ha annunciato il legale dell'uomo, l'avvocato Leonardo D'Erasmo che lo assistito anche durante l'interrogatorio al carcere di San Vittore a Milano. "Ho un carattere di m... ma non sono uno stalker", ha detto lo stesso Basciano al gip Anna Magelli durante l'interrogatorio di garanzia. "Sono impulsivo e non dico di essere un angelo - ha affermato l'influencer - ma non farei del male a nessuno e non ho mai proferito minacce di morte".