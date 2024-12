Manuel Bortuzzo: "A causa di Lulù Selassiè volevo rinunciare alle gare"

La scenata a Madeira - L'apice degli inseguimenti si sarebbe concretizzato proprio a Madeira, in occasione dei mondiali paralimpici di nuoto dell'aprile 2024. Lulù si sarebbe presentata nell'albergo dove alloggiava Manuel. Per individuare l'hotel, che ospitava l'intera squadra, avrebbe chiamato tutti gli alberghi, fingendosi la moglie dell'atleta e chiedendo del team italiano. Poi sarebbe arrivata con una delle sorelle, avrebbe prenotato una stanza e avrebbe lasciato un biglietto d'amore sotto la porta di quella di Manuel: "Amore mio, sono qui per te, ti aspetto in camera, floor 10, stanza 1023. I love you so much! la tua Lulù". Non ci sarebbe stata alcuna risposta. E allora avrebbe deciso di andare lei nella camera di Manuel. In quell'occasione - sostiene l'atleta - lo avrebbe schiaffeggiato. È stato l'ultimo episodio, quello che avrebbe portato Bortuzzo, dopo due anni trascorsi, a tentare di convincere la ex ad accettare la fine della loro relazione e in ansia per le olimpiadi paralimpiche dell'agosto successivo, a presentare denuncia. Prima c'erano stati altri avvenimenti che gli avevano provocato un'ansia crescente.