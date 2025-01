La modella ha raccontato alle Iene di aver iniziato ad accusare i primi sintomi mentre si trovava in vacanza con le figlie ma, pur di non rovinare il soggiorno, ha voluto resistere fino al rientro: "Non riuscivo nemmeno a camminare dal garage a casa per quanto era forte il dolore - ha spiegato -. Sono andata in pronto soccorso e il dottore mi ha detto 'è messo davvero male laggiù'...". Balti ha ammesso che la sua prima reazione è stata la paura: "Mi sono messa a piangere, avevo terrore per le mie bambine. Mi sono sentita una me**a, avevo tolto il seno come prevenzione ma non le ovaie, non avevo avuto il coraggio perché volevo un altro bambino".