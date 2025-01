Ben Affleck torna a casa con la figlia dopo gli incendi

Ben Affleck è stato costretto a lasciare la mansion da oltre 20 milioni di dollari comprata qualche mese fa, dopo la rottura da Jennifer Lopez. L'immobile non è ancora agibile, ma per fortuna è stato risparmiato dalle fiamme. "La casa di Ben è ancora sotto ordine di evacuazione, ma si sente molto grato del fatto che la sua proprietà sia al sicuro per il momento", ha dichiarato una fonte a Page Six. L'attore è molto legato alla zona di Pacific Palisades, che l'ha accolto in un momento delicato della sua vita, e si sta dando da fare per supportare la comunità nel miglior modo possibile."Ben conosce tante persone che purtroppo hanno perso la casa. Ha visto molta devastazione, e andare avanti è tragico… Sta cercando di aiutare in qualunque modo". Nelle prime fasi dell'emergenza Affleck era fuggito e aveva soggiornato per un periodo a casa della sua ex moglie Jennifer Garner, nella zona di Brentwood.