Incendi a Los Angeles, la città "verniciata" di rosa dalla polvere antincendio

È una sorta di schiuma o polvere composta da un mix di sostanze chimiche tra cui il polifosfato d’ammonio, che non evapora facilmente e rimane più a lungo dell’acqua. Gli agenti addensanti poi aumentano la viscosità del prodotto, per migliorare l'adesione alla vegetazione. Il colore rosa, infine, è così forte perché deve essere ben visibile, sia da terra che in volo, per evidenziare le zone su cui già è stato lanciato.